День пограничника в Беларуси: как проходит праздник на заставах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Солдаты и офицеры пограничного ведомства Беларуси свой профессиональный день проводят на службе. Никакой праздник не отменяет ни ежедневные тренировки ни нахождение на посту. В республике День пограничника отмечается 28 мая, рассказывапет корреспондент «МИР 24» Александр Микульчик.



Действия разведывательно-поисковой команды отработаны до мелочей. Как только срабатывают датчики движения, на пульт дежурного поступает сигнал. Группа немедленно отправляется на место. Возможно – задержание.

«Нарушители, вынашивающие намерения нарушить государственную границу, не всегда понимают, что их обнаружили и пограничная застава выдвинулась для их задержания», – рассказал старший лейтенант Евгений Боровский.

Пограничники дежурят как минимум по четыре часа в сутки. При отборе сюда оценивают здоровье, физическую подготовку. Важна и стрессоустойчивость. Павел Архипенко поступил в подразделение полгода назад. Говорит, нравится, что в любое время могут отправить на оперативное задание.

«Служба тяжелая, мне она нравится, и я с детства хотел быть пограничником. Мне отец советовал перед распределением иди в пограничники. Я его послушал и попал именно сюда», – поделился рядовой Архипенко.

В этом пограничном отряде пять служебных овчарок. Военнослужащие говорят, какая бы современная техника ни была под рукой, лучше собачьего носа ничего нет. Любой пес быстро берет след, не ошибается при поиске наркотиков. Тренируют каждого индивидуально.

«Именно для этой собаки нужно в игровой форме заниматься. Нужен уход хороший, смотреть за клещами, менять воду, чем чаще, тем лучше», – рассказал кинолог пограничной заставы Александр Верчинский.

На видео – поимка нелегала. Правда, это учеба. Пограничники тренируются несколько раз в неделю.

«Сначала года полоцкими пограничниками задержано 70 нарушителей законодательства государственной границы, 36 из них квалифицированы как нарушители государственной границы», – сообщил официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.

При распознавании следов нарушителей задача – быстро сориентироваться, куда и как давно шел человек. На осмотр места во время тренировки всего минута: пограничники должны действовать быстро.



Охраняемый участок белорусской границы чуть более двух тысяч километров. На всем протяжении установлены более 140 постов.

На границе служил и президент Беларуси Александр Лукашенко. В армию ушел в 75-м, после окончания университета. Два года провел в войсковой части в Бресте. В пограничных войсках служили и его старшие сыновья Виктор и Дмитрий.