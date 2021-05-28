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Не понарошку: звезды "Друзей" признались, что были влюблены друг в друга
28.05.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Актеры культового сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер признались, что на самом деле были влюблены друг в друга: такое откровение повергло фанатов в шок.
27 мая на экраны вышла новая серия ситкома "Друзья", больше похожая не на эпизод любимого сериала, а на ностальгическое путешествие во времени. Главные герои воссоединились, вспомнили лучшие моменты и подготовили множество сюрпризов для зрителей. Один из них практически лишил поклонников чувств.
© AFP 2020 / GREGG DEGUIRE
Откровенное признание Энистон и Швиммера, сыгравших роль Рэйчел и Росса в "Друзьях", прозвучало неожиданно: звезды заявили, что были влюблены на протяжении 10 лет.
Во время выпуска ведущий Джеймс Корден решил затронуть тему романов на съемочной площадке и получил такой невероятный эксклюзив.
Актеры подтвердили, что каждый день работали бок о бок, умалчивая о своих чувствах и строя отношения с другими людьми.
Энистон заявила, что влюбленность была действительно сильной, а Швиммер описал один из "моментов притяжения" и признался, что просто боялся переступить черту.
Единственное, на что решались актеры - объятия в перерывах между дублями. Слова тут же подтвердили фактами - закулисными снимками пары на знаменитом диване у Моники.
Эпичный реюнион "Друзей" произвел ажиотаж в сети, а
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