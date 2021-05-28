Дмитрий Лукашенко рассказал, как празднует День пограничника

Источник материала: Sputnik Беларусь

Старшие сыновья Лукашенко, Виктор и Дмитрий, оканчивали факультет международных отношений БГУ – там есть военная кафедра. Известно, что Виктор Лукашенко уже по окончании вуза имел звание лейтенанта, однако решил пойти в армию.

Виктор Лукашенко служил в подразделении, которое занимается борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой. Позже в этом же подразделении проходил службу и средний сын главы государства Дмитрий – в 2003 году. Об этом даже был сделан специальный сюжет – его показывали по БТ и НТВ.

Дмитрий рассказал Sputnik, что 28 мая для него – особенный день, который старается провести в кругу товарищей.

"По возможности стараюсь встретиться со своими сослуживцами, "боевыми друзьями", вспоминаем нашу службу, ведь за два года было не всегда опасно, но и весело", – отметил он.

По словам Дмитрия, время, проведенное в погранвойсках, закалило его характер. "Я свою службу вспоминаю всегда с теплом, очень благодарен командирам, которые меня очень многому научили и привили мне такие качества, как мужество, смелость и чувство товарищеского плеча. Недаром говорят, что за пограничником, – как за каменной стеной", – добавил он.

Династия

Александр Лукашенко пошел в армию в 1975 году, после того как получил высшее образование. Два года он был инструктором политического отдела войсковой части Западного пограничного округа пограничных войск КГБ СССР в Бресте. По данным некоторых СМИ, будущему президенту предлагали остаться на службе, однако он принял решение отказаться.

Периодически глава Беларуси с теплом вспоминает моменты своей службы, называя те времена судьбоносными. По словам Лукашенко, он иногда думает, что если бы не попал в ПВ, то и не стал бы президентом в будущем.

В 2019 году Совет командующих пограничными войсками стран Содружества присвоил Александру Лукашенко звание почетного пограничника СНГ. Такой награды удостаиваются "зеленые фуражки" за личное мужество и особый вклад в охрану границы.

Президент Беларуси не раз говорил о практически "семейной службе. Лукашенко отмечал, что к границе он и его сыновья относятся очень трепетно. Притом в 2018 году глава государства высказывался и о том, что его младший сын готовится к службе в погранвойсках. Правда, Николаю пока 16 лет - возраст непризывной. Но кто знает, может после окончания учебы и он отдаст долг родине, продолжив семейную традицию.