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Вот это графика! Sony показала геймплей Horizon Forbidden West (видео)
Источник материала: Onliner
На YouTube-канале PlayStation вышло 20-минутное видео Horizon Forbidden West, одного из самых ожидаемых эксклюзивов Sony. В ролике есть комментарии разработчиков из студии Guerrilla Games и около пятнадцати минут чистого геймплея.
Сюжет повествует о новой угрозе миру будущего, в котором люди вернулись к племенному образу жизни после глобальной катастрофы. По планете словно чума распространяется неизвестное красное растение, которое уничтожает все вокруг. Героине Элой предстоит узнать, откуда взялась эта угроза и как ее остановить.
Игра должна выйти в этом году, но более точной даты выхода нет. Релиз состоится на PlayStation 4 и PlayStation 5.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
512 ГБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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На YouTube-канале PlayStation вышло 20-минутное видео Horizon Forbidden West, одного из самых ожидаемых эксклюзивов Sony. В ролике есть комментарии разработчиков из студии Guerrilla Games и...
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