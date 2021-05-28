Вот это графика! Sony показала геймплей Horizon Forbidden West (видео)

Источник материала: Onliner

На YouTube-канале PlayStation вышло 20-минутное видео Horizon Forbidden West, одного из самых ожидаемых эксклюзивов Sony. В ролике есть комментарии разработчиков из студии Guerrilla Games и около пятнадцати минут чистого геймплея.

Сюжет повествует о новой угрозе миру будущего, в котором люди вернулись к племенному образу жизни после глобальной катастрофы. По планете словно чума распространяется неизвестное красное растение, которое уничтожает все вокруг. Героине Элой предстоит узнать, откуда взялась эта угроза и как ее остановить.

Игра должна выйти в этом году, но более точной даты выхода нет. Релиз состоится на PlayStation 4 и PlayStation 5.