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На Партизанском проспекте автомобиль ГАИ столкнулся с Kia: от удара эта машина опрокинулась
Источник материала: Onliner
В Госавтоинспекции рассказали о ДТП, которое случилось вчера вечером на Партизанском проспекте в Минске. Как сообщается, автомобиль оперативного назначения столкнулся с легковушкой.
— По предварительной информации, примерно в 20:50 у дома №70а (по Партизанскому проспекту. — Прим. Onliner) произошло попутное столкновение служебного автомобиля ГАИ с легковым Kia, в результате чего последний опрокинулся. Транспортные средства двигались со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Радиальной, — проинформировали в Госавтоинспекции.
Сообщается, что на данный момент по факту произошедшего проводится дополнительная проверка.
Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.
— Внимательность на дорогах — залог безопасного участия в дорожном движении, — подчеркнули в ГАИ.
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В Госавтоинспекции рассказали о ДТП, которое случилось вчера вечером на Партизанском проспекте в Минске. Как сообщается, автомобиль оперативного назначения...
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