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Вы их услышите. Volvo Trucks добавляет уникальные звуки в свои электрогрузовики

28.05.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Для повышения безопасности на дорогах Volvo Trucks разработала для своих моделей электрических грузовиков систему акустического оповещения с уникальными звуками. Это позволит предупредить пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения о приближающихся электрогрузовиках Volvo, которые в противном случае оставались бы практически бесшумными. Производитель уверяет, что данные звуки будут приятными и ненавязчивыми как для водителя, так и для окружающих.

Начиная с 1 июля 2021 года в соответствии с нормативами ЕС все новые электрогрузовики должны будут издавать определенный уровень звука при движении со скоростью до 20 км/ч. Он будет становиться выше по мере ее увеличения, достигая не менее 56 децибел к 20 км/ч. В США действует аналогичное законодательство для транспортных средств, движущихся со скоростью до 30 км/ч.

Чтобы соответствовать новым законодательным требованиям и в то же время сохранить все преимущества низкого уровня шума, присущие электромобилям, Volvo Trucks разработала уникальный набор звуков для своих электрогрузовиков. Диапазон звуков является результатом тщательных исследований и испытаний, проведенных экспертами по акустике Volvo Group. Разработанная Volvo Trucks система акустического оповещения для электрогрузовиков предлагает сразу четыре различных звука, информирующих окружающих о том, какую операцию выполняет грузовик в конкретный момент: движется вперед или задним ходом, работает на холостом ходу и т. д. В зависимости от скорости электрогрузовика звуки будут варьироваться по интенсивности и меняться по частоте при ускорении и замедлении.

Вы их услышите. Volvo Trucks добавляет уникальные звуки в свои электрогрузовики

С объявленным в апреле стартом продаж трех новых моделей Volvo FH, FM и FMX серии Electric Volvo Trucks предлагает своим клиентам линейку из шести средних и тяжелых электрических грузовиков. В настоящее время это самый полный ассортимент коммерческих грузовиков на электротяге в отрасли.

Volvo 940 I, 1994 г.в., 400 000 км
зеленый, седан, дизель 2.4 л, механическая, задний привод
3785 р.
1500$ / 1230€
Volvo V40 I T4, 1998 г.в., 253 000 км
черный, универсал, бензин 1.9 л, механическая, передний привод
4542 р.
1800$ / 1476€
Volvo S60 II, 2012 г.в., 147 054 км
белый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
23 308 р.
9236$ / 7573€
Автобарахолка
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Для повышения безопасности на дорогах Volvo Trucks разработала для своих моделей электрических грузовиков систему акустического оповещения с уникальными звуками. Это...
 
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