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Надругательство над государственным флагом Беларуси в Латвии: что думают местные жители?
Источник материала: ОНТ
Действия европейских политиков вызывают недоумение не только в нашей стране. Реакция на недавнее надругательство над государственным символом Беларуси приходит от жителей Евросоюза.
Напомним, глава Латвийского МИДа и мэр Риги на днях сняли белорусский флаг на чемпионате мира по хоккею и заменили его на БЧБ-символику.
Такие вызывающие действия повергли в шок даже тех, кто живёт в самом Евросоюзе.
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Действия европейских политиков вызывают недоумение не только в нашей стране. Реакция на недавнее надругательство над государственным символом Беларуси приходит...
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