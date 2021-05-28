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Надругательство над государственным флагом Беларуси в Латвии: что думают местные жители?

28.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Надругательство над государственным флагом Беларуси в Латвии: что думают местные жители?

Действия европейских политиков вызывают недоумение не только в нашей стране. Реакция на недавнее надругательство над государственным символом Беларуси приходит от жителей Евросоюза. 

Напомним, глава Латвийского МИДа и мэр Риги на днях сняли белорусский флаг на чемпионате мира по хоккею и заменили его на БЧБ-символику. 

Такие вызывающие действия повергли в шок даже тех, кто живёт в самом Евросоюзе.

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Действия европейских политиков вызывают недоумение не только в нашей стране. Реакция на недавнее надругательство над государственным символом Беларуси приходит...
 
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