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Лукашенко встретится с премьерами стран СНГ и отправится в Сочи на переговоры с Путиным

28.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко встретится с премьерами стран СНГ и отправится в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Беларуси проведет встречу с участниками заседания Совета глав правительств СНГ, а затем с рабочим визитом направится в Россию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Накануне Александр Лукашенко общался с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. На встрече были затронуты вопросы текущей деятельности Содружества. Напомним, в 2021 году Беларусь председательствует в СНГ и планирует развивать дальнейшее сотрудничество между странами-участниками. Данную тему затронут и на сегодняшней встрече Президента с главами правительств стран СНГ.

Во второй половине дня Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоится в Сочи. Будут затронуты темы экономики, совместные проекты в различных сферах, а также вопросы внешнего давления и санкционной политики.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси проведет встречу с участниками заседания Совета глав правительств СНГ, а затем с рабочим визитом направится в Россию, сообщает БЕЛТА со...
 
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