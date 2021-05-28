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Лукашенко встретится с премьерами стран СНГ и отправится в Сочи на переговоры с Путиным
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси проведет встречу с участниками заседания Совета глав правительств СНГ, а затем с рабочим визитом направится в Россию,
Накануне Александр Лукашенко общался с председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. На встрече были затронуты вопросы текущей деятельности Содружества. Напомним, в 2021 году Беларусь председательствует в СНГ и планирует развивать дальнейшее сотрудничество между странами-участниками. Данную тему затронут и на сегодняшней встрече Президента с главами правительств стран СНГ.
Во второй половине дня Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча состоится в Сочи. Будут затронуты темы экономики, совместные проекты в различных сферах, а также вопросы внешнего давления и санкционной политики.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси проведет встречу с участниками заседания Совета глав правительств СНГ, а затем с рабочим визитом направится в Россию, сообщает БЕЛТА со...
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