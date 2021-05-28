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В Сети снова звучат призывы к массовым беспорядкам

28.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сети снова звучат призывы к массовым беспорядкам

Задержание на борту Афины-Вильнюс экстремиста Романа Протасевича и Софьи Сапего, администратора радикального телеграмм-канала, стало ещё одним, новым поводом для очередных попыток раскачать общество. Снова, как в августе, зазвучали призывы выходить на протестные акции.

А вместе с ними – абсурдные обвинения белорусских властей, ничем не подкреплённые домыслы об условиях содержания преступников – иначе их не назовёшь. По сути, людей призывают выйти на улицы за террориста, который имеет прямое отношение к недавним событиям в Беларуси.

Это именно он координировал беспорядки через экстремистский телеграм-канал из Польши. Тогда в наших городах горели покрышки, в милицию летели камни, многие боялись выйти на улицу, а градус ненависти и разобщения в обществе был очень высок. Похоже, кто-то хочет повторения этих событий – как хотели устроить в Беларуси кровавую бойню так называемые «журналисты» – Протасевич и Сапего, которые в том числе и публиковали личные данные силовиков и госслужащих – адреса, телефоны, данные супругов и детей. И призывали травить их сообщениями, слать угрозы. Протасевич, к тому же, даже засветился на востоке Украины – и там фактически воевал наёмником.

Мерзавец и убийца – такие формулировки звучат в сети от людей, которые хотят спокойствия в стране. И они уже не кажутся некорректными. Кроме того, ситуацию принялись раскачивать беглые представители оппозиции: они цепляются за повод, пытаются обелить террориста и, главное – просят ввести санкции против Беларуси! То есть, против людей, которые остались жить и работать в стране, откуда сами сбежали. По сути, задача опять устроить массовые беспорядки, а люди – они пешки в этой игре. Но повторение событий прошлого года в Беларуси уже невозможно – беглые дискредитировали себя много раз, и больше в эти призывы никто не верит.

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Задержание на борту Афины-Вильнюс экстремиста Романа Протасевича и Софьи Сапего, администратора радикального телеграмм-канала, стало ещё одним, новым поводом для...
 
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