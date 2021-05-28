«Вот почему собак люблю больше, чем котов!» Объятия маленького мальчика и ретривера растрогали интернет (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Милое видео опубликовал ridus.ru .

В ролике можно увидеть маленького мальчика, который нежно прижимается к собаке. А когда малыш отпустил пса, тот сразу же обнял его в ответ.

Около 13 млн просмотров набрало видео в TikTok.

Пользователей Сети покорили отношения маленького хозяина и собаки: «Мне кажется, они даже похожи», «Обожаю ретриверов за их отношение к детям», «Вот почему я люблю собак больше, чем котов», «Дети и собаки – идеальное сочетание», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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