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«Вот почему собак люблю больше, чем котов!» Объятия маленького мальчика и ретривера растрогали интернет (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Милое видео опубликовал
В ролике можно увидеть маленького мальчика, который нежно прижимается к собаке. А когда малыш отпустил пса, тот сразу же обнял его в ответ.
Около 13 млн просмотров набрало видео в TikTok.
Пользователей Сети покорили отношения маленького хозяина и собаки: «Мне кажется, они даже похожи», «Обожаю ретриверов за их отношение к детям», «Вот почему я люблю собак больше, чем котов», «Дети и собаки – идеальное сочетание», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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«Вот почему собак люблю больше, чем котов!» Объятия маленького мальчика и ретривера растрогали интернет (ВИДЕО)
Милое видео опубликовал ridus.ru. В ролике можно увидеть маленького мальчика, который нежно прижимается к собаке. А когда малыш отпустил пса, тот сразу же обнял его в...
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