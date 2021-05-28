Литовская авиакомпания Transaviabaltika лишится половины доходов из-за запрета полётов над Беларусью

Источник материала: ОНТ

Иначе как очередным выстрелом себе в ногу это не назовёшь. Литва теряет большие деньги из-за запрета своим самолётам пересекать воздушное пространство Беларуси. По оценкам её владельцев авиакомпания Transaviabaltika лишится половины своих доходов.

Она специализировалась на грузоперевозках между Вильнюсом и Минском. Это приносило предприятию примерно полтора миллиона евро в год. Теперь же, кроме финансовых потерь, придётся принимать кадровые решения: часть сотрудников отправят в «простой». По мнениям экспертов, запрет ударит и по экономике Литвы в целом – тот случай, когда санкции чувствительней для тех, кто их вводит.

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