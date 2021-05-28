ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литовская авиакомпания Transaviabaltika лишится половины доходов из-за запрета полётов над Беларусью

28.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Литовская авиакомпания Transaviabaltika лишится половины доходов из-за запрета полётов над Беларусью

Иначе как очередным выстрелом себе в ногу это не назовёшь. Литва теряет большие деньги из-за запрета своим самолётам пересекать воздушное пространство Беларуси. По оценкам её владельцев авиакомпания Transaviabaltika лишится половины своих доходов.

Она специализировалась на грузоперевозках между Вильнюсом и Минском. Это приносило предприятию примерно полтора миллиона евро в год. Теперь же, кроме финансовых потерь, придётся принимать кадровые решения: часть сотрудников отправят в «простой». По мнениям экспертов, запрет ударит и по экономике Литвы в целом – тот случай, когда санкции чувствительней для тех, кто их вводит.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иначе как очередным выстрелом себе в ногу это не назовёшь. Литва теряет большие деньги из-за запрета своим самолётам пересекать воздушное пространство Беларуси....
 
Новости дня
Новости разные
 
Кулеба: Лукашенко — это абсолютно беспомощный человек, который делает вид, что у него есть какая-то сила
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by