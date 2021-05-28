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В Брагине открыли памятный знак пограничникам всех поколений

28.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Брагине открыли памятный знак пограничникам всех поколений

Защита рубежей государства - дело особой чести. В Брагине открыли памятный знак пограничникам всех поколений.


На большом камне – изготовленный из металла знак с изображением защитника. В центре композиции – надпись «Границы Родины священны и неприкосновенны». По бокам – стилизованные пограничные столбы с гербами Беларуси и СССР - как своеобразный символ связи всех поколений.

Памятный знак увековечит подвиг всех пограничников, когда-либо защищавших рубежи родной земли. По инициативе местных жителей (на средства добровольных пожертвований) он установлен в парковой зоне.

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Защита рубежей государства - дело особой чести. В Брагине открыли памятный знак пограничникам всех поколений. На большом камне – изготовленный из металла знак с...
 
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