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МТЗ – 75! Рассказываем о легендарном тракторе «Беларус», новом беспилотнике и где будут отмечать праздник
Источник материала: ОНТ
Минский тракторный завод завтра отмечает свой 75-й день рождения. Кстати, у нас появился свой первый автономный трактор, то есть беспилотник! Эту новинку наряду с ретро-техникой, балетом тракторов и концертом известных исполнителей покажут возле «Чижовка-Арены». А в конце праздника – фейерверк!
Знали ли вы, что Минский тракторный завод – это маленький город в городе? На территории предприятия – 35 улиц и три проспекта. Оживленные перекрестки с дорожными знаками и зеленые аллеи. Есть даже свои кафе, столовые. А численность населения – точнее специалистов отрасли, которые трудятся в 2 смены – 16,5 тысяч. Завтра у этого промышленного «города» серьезная дата – 75 лет со дня основания. Правда, история собственного трактора началась чуть позже.
Кстати, первенца МТЗ сейчас можно увидеть на пьедестале в сквере возле Минского тракторного завода – он стоит здесь уже полвека и до сих пор работает! Безусловно, эта модель является легендой предприятия. Как и многие её будущие «братья».
И, кстати, скоро мы увидим его в новом дизайне. Сегодня наши тракторы работают более чем в 120 странах мира. Они есть в Австралии, странах Европы и Азии, в Латинской Америке и Африке. Если в советские времена здесь собирали всего четыре модели техники, то сейчас – до 120 модификаций. Каждые пять минут с конвейера сходит новенький трактор. А в год это – порядка 33-х тысяч.
А еще завод создал первого беспилотника – мощного работника полей, готового работать и днем, и ночью, и в туман, и в дождь. А управлять такой машиной можно даже с мобильного телефона. Увидеть автономный трактор «Беларус» во всей красе мы все сможем завтра – на празднике в честь 75-летия завода на площадке у «Чижовка-Арены».
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МТЗ – 75! Рассказываем о легендарном тракторе «Беларус», новом беспилотнике и где будут отмечать праздник
Минский тракторный завод завтра отмечает свой 75-й день рождения. Кстати, у нас появился свой первый автономный трактор, то есть беспилотник! Эту новинку наряду с...
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