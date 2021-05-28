МТЗ – 75! Рассказываем о легендарном тракторе «Беларус», новом беспилотнике и где будут отмечать праздник

Источник материала: ОНТ

Минский тракторный завод завтра отмечает свой 75-й день рождения. Кстати, у нас появился свой первый автономный трактор, то есть беспилотник! Эту новинку наряду с ретро-техникой, балетом тракторов и концертом известных исполнителей покажут возле «Чижовка-Арены». А в конце праздника – фейерверк!

Знали ли вы, что Минский тракторный завод – это маленький город в городе? На территории предприятия – 35 улиц и три проспекта. Оживленные перекрестки с дорожными знаками и зеленые аллеи. Есть даже свои кафе, столовые. А численность населения – точнее специалистов отрасли, которые трудятся в 2 смены – 16,5 тысяч. Завтра у этого промышленного «города» серьезная дата – 75 лет со дня основания. Правда, история собственного трактора началась чуть позже.

Сергей Сидорович, ведущий специалист по туризму музейно-промышленного центра Минского тракторного завода: «Первого трактора конструкции МТЗ разработка начинается в 48-м году. И 14 октября 53-го года с конвейера предприятия спускается первый колесный трактор конструкции Минского тракторного завода. Модель – МТЗ-2 на 37 лошадиных сил. В 58-м году предприятие собрало уже первые 100 тысяч тракторов марки МТЗ. В 72-м году предприятие уже отпраздновало сборку своего миллионного трактора».

Кстати, первенца МТЗ сейчас можно увидеть на пьедестале в сквере возле Минского тракторного завода – он стоит здесь уже полвека и до сих пор работает! Безусловно, эта модель является легендой предприятия. Как и многие её будущие «братья».

Сергей Сидорович, ведущий специалист по туризму музейно-промышленного центра Минского тракторного завода: «МТЗ-7 – это первый советский трактор с четырьмя ведущими колесами. Модель МТЗ-50 – первый трактор семейства тракторов «Беларус». Этот же трактор до сих пор изображен на вьетнамских донгах. Также наш бестселлер, можно сказать, модель МТЗ-80 и 82. Наш самый массовый трактор в мире. Выпускается с 73-го по нынешний год».

И, кстати, скоро мы увидим его в новом дизайне. Сегодня наши тракторы работают более чем в 120 странах мира. Они есть в Австралии, странах Европы и Азии, в Латинской Америке и Африке. Если в советские времена здесь собирали всего четыре модели техники, то сейчас – до 120 модификаций. Каждые пять минут с конвейера сходит новенький трактор. А в год это – порядка 33-х тысяч.

Сергей Сидорович, ведущий специалист по туризму музейно-промышленного центра Минского тракторного завода: «Каждый собираемый трактор на конвейере – уже под заключенный контракт. Допустим, вот этот трактор будет поставлен в страну Пакистан. Это модель 510-я. Каждый работник уже знает, что он должен собирать, здесь же указываются серийные номера узлов, которые устанавливаются. Каждый работник выполняет свою операцию, расписывается, ставит табельный номер, он отвечает за качество выполненной операции. После этого проверяет мастер и контролеры».

А еще завод создал первого беспилотника – мощного работника полей, готового работать и днем, и ночью, и в туман, и в дождь. А управлять такой машиной можно даже с мобильного телефона. Увидеть автономный трактор «Беларус» во всей красе мы все сможем завтра – на празднике в честь 75-летия завода на площадке у «Чижовка-Арены».

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