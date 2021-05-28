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Сев яровых культур в Беларуси на финишной прямой
Источник материала: ОНТ
Сев яровых культур в Беларуси на финишной прямой. Засеяно уже более 96% площадей, сообщили в Минсельхозпроде.
Уже в земле – семена сахарной свеклы, ярового рапса и картофеля. Яровые зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой на зерно, гречихой и просом) посеяны с превышением планируемых показателей. Во всех областях, кроме Витебской, завершен сев льна. Яровые в этом году планируется высадить на площади почти 2,5 миллиона гектаров.
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Сев яровых культур в Беларуси на финишной прямой. Засеяно уже более 96% площадей, сообщили в Минсельхозпроде. Уже в земле – семена сахарной свеклы, ярового рапса и...
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