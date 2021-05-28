В Беларуси отмечают День пограничника

Источник материала: ОНТ

В Беларуси 28 мая отмечают День пограничника. С профессиональным праздником защитников рубежей поздравил Президент. Торжества традиционно начнутся с возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске.

Обеспечивать и укреплять суверенитет и территориальную целостность страны – задача сильных и мужественных людей. Сотрудники органов пограничной службы защищают рубежи протяжённостью более 3,5 тысячи километров.

Обеспечивать охрану рубежей позволяют современные технологии и новейшее оборудование – системы наблюдения с искусственным интеллектом, беспилотники, а также сигнализационные комплексы. Несмотря на серьёзную охрану, Беларусь всегда открыта для гостей – эта позиция не менялась никогда.

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