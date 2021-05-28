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Остановку автобусов на пл. Победы в Минске отменили 28 мая с 8:00

28.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Остановку автобусов на пл. Победы в Минске отменили 28 мая с 8:00Минске отменили 28 мая с 8:00" class="one-news__figure-img">

Сегодня в Минске с 8:00 у площади Победы не будет останавливаться общественный транспорт, сообщается в Telegram-канале «Минсктранса».

По указанию работников ГАИ с 08:00 остановочный пункт «Пл. Победы» в направлении ул. Козлова и ул. Захарова отменен для автобусов №№ 18, 26, 39, 100.

Фото: архив БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске с 8:00 у площади Победы не будет останавливаться общественный транспорт, сообщается в Telegram-канале «Минсктранса». По указанию работников ГАИ с 08:00...
 
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