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За комментарии в адрес летчиков, погибших в Барановичах, задержали 20 человек

28.05.2021 09:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За комментарии в адрес летчиков, погибших в Барановичах, задержали 20 человек
Милиционеры ищут авторов «оскорбительных комментариев» в адрес летчиков / pixabay.com
Сотрудники МВД задержали 20 человек за комментарии в адрес погибших в Барановичах летчиков. Милиционеры посчитали эти комментарии оскорбительными.

Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко погибли 19 мая в Барановичах, отводя самолет от жилых домов. Когда в интернете стали появляться негативные комментарии в их адрес, Александр Лукашенко приказал найти авторов.

«Нашлись негодяи, которые разразились мерзкими комментариями как в адрес пилотов, так и в адрес белорусской армии в целом. Как всегда, подленько и исподтишка под фальшивыми адресами со своих продавленных диванов они разразились грязными комментариями. Найти нелюдей стало делом чести для правоохранителей», — заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.


Сообщается, что авторы оскорбительных комментариев — «постоянные участники протестного движения, подписчики экстремистских телеграмм-каналов, некоторые в прошлом судимые».

Им грозит уголовная ответственность по статье 130 УК — «разжигание социальной розни». За это предусматривается до 12 лет лишения свободы.
 
 
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Сообщается, что авторы оскорбительных комментариев — постоянные участники протестного движения.
 
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