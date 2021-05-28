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Милиционеры ищут авторов «оскорбительных комментариев» в адрес летчиков / pixabay.com

«Беларусь 1» заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич. «Нашлись негодяи, которые разразились мерзкими комментариями как в адрес пилотов, так и в адрес белорусской армии в целом. Как всегда, подленько и исподтишка под фальшивыми адресами со своих продавленных диванов они разразились грязными комментариями. Найти нелюдей стало делом чести для правоохранителей», — заявил в эфире телеканалазаместитель министра внутренних дел

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За комментарии в адрес летчиков, погибших в Барановичах, задержали 20 человек Сообщается, что авторы оскорбительных комментариев — постоянные участники протестного движения.

Майори лейтенантпогибли 19 мая в Барановичах, отводя самолет от жилых домов. Когда в интернете стали появляться негативные комментарии в их адрес,приказал найти авторов.Сообщается, что авторы оскорбительных комментариев — «постоянные участники протестного движения, подписчики экстремистских телеграмм-каналов, некоторые в прошлом судимые».Им грозит уголовная ответственность по статье 130 УК — «разжигание социальной розни». За это предусматривается до 12 лет лишения свободы.