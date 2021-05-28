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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рисковать нельзя: астрологи назвали знаки Зодиака, которым стоит проявить осторожность Астролог напомнил Девам, что иногда нужно идти на компромисс и тренировать свое умение договариваться.

Астролог назвал знаки Зодиака, которым категорически нельзя рисковать в последние дни мая и нужно проявить максимум осторожности. Об этом пишет SlovoFraza.Будьте осторожны в своих поступках, особенно в тех, которые могут быть приняты неоднозначно. Они могут заставить ваших близких или друзей изменить мнение о вашей персоне. Также обратите внимание на здоровье, так как есть риск перегрузить нервную систему, сердце и сосуды.Астролог напомнил Девам, что иногда нужно идти на компромисс и тренировать свое умение договариваться с другими людьми, иначе проблемы в личной сфере от вас не уйдут. Свободное время посвятите здоровью позвоночника – отправляйтесь на массаж.В ближайшие дни возможны травмы – пользуйтесь осторожно электрическими приборами, а работы на строительстве отложите на пару дней. В профессиональной сфере вам может помешать скептицизм – это усложнит развитие.Ближайшие дни будут очень сложными, и особое внимание стоит обратить на настроение вашего партнера. Не исключено, что он уже давно и сильно обижается на вас, а сейчас наступил последний шанс, чтобы остановить его от разрыва и ухода.