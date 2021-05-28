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Рисковать нельзя: астрологи назвали знаки Зодиака, которым стоит проявить осторожность

28.05.2021 09:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Рисковать нельзя: астрологи назвали знаки Зодиака, которым стоит проявить осторожность
Коллаж: РБК-Украина
Гороскоп на конец мая говорит о том, что весна будет заканчиваться напряженно и не для всех удачно. С 28 мая Меркурий вступит в ретроградное движение, а перед этим прошло довольно сложное Полнолуние.

Астролог назвал знаки Зодиака, которым категорически нельзя рисковать в последние дни мая и нужно проявить максимум осторожности. Об этом пишет SlovoFraza.

Лев


Будьте осторожны в своих поступках, особенно в тех, которые могут быть приняты неоднозначно. Они могут заставить ваших близких или друзей изменить мнение о вашей персоне. Также обратите внимание на здоровье, так как есть риск перегрузить нервную систему, сердце и сосуды.

Дева


Астролог напомнил Девам, что иногда нужно идти на компромисс и тренировать свое умение договариваться с другими людьми, иначе проблемы в личной сфере от вас не уйдут. Свободное время посвятите здоровью позвоночника – отправляйтесь на массаж.

Скорпион


В ближайшие дни возможны травмы – пользуйтесь осторожно электрическими приборами, а работы на строительстве отложите на пару дней. В профессиональной сфере вам может помешать скептицизм – это усложнит развитие.

Козерог


Ближайшие дни будут очень сложными, и особое внимание стоит обратить на настроение вашего партнера. Не исключено, что он уже давно и сильно обижается на вас, а сейчас наступил последний шанс, чтобы остановить его от разрыва и ухода.
 
 
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Астролог напомнил Девам, что иногда нужно идти на компромисс и тренировать свое умение договариваться.
 
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