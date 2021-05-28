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Международная организация гражданской авиации расследует вынужденную посадку пассажирского Ryanair в Минске
28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Промежуточный отчет, как ожидается, представят к 25 июня.
Международная организация гражданской авиации решила провести расследование экстренной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, говорится в ее
Подчеркивается: «Совет призвал все государства-члены ICAO и другие соответствующие заинтересованные стороны сотрудничать в этом расследовании по установлению фактов в интересах обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации».
ICAO изучит, было ли нарушено международное авиационное право и, в том числе, Конвенция о международной гражданской авиации.
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Международная организация гражданской авиации расследует вынужденную посадку пассажирского Ryanair в Минске
Промежуточный отчет, как ожидается, представят к 25 июня.
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