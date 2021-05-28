Международная организация гражданской авиации расследует вынужденную посадку пассажирского Ryanair в Минске

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Промежуточный отчет, как ожидается, представят к 25 июня.





Международная организация гражданской авиации решила провести расследование экстренной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, говорится в ее заявлении .

Подчеркивается: «Совет призвал все государства-члены ICAO и другие соответствующие заинтересованные стороны сотрудничать в этом расследовании по установлению фактов в интересах обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации».

ICAO изучит, было ли нарушено международное авиационное право и, в том числе, Конвенция о международной гражданской авиации.