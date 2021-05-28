Цифра дня. Сколько человек задержали за оскорбительные комментарии в адрес погибших в Барановичах летчиков

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«Буквально за сутки».

20 Человек

Стольких задержала милиция, сообщает Агентство телевизионных новостей. Отмечается, что они оставляли оскорбительные комментарии под постами о погибших в Барановичах летчиках По словам диктора, оперативники ГУБОП вычислили комментаторов «буквально за сутки». Следственный комитет возбудил против задержанных уголовное дело о разжигании социальной вражды или розни (статья 130 УК).

19 мая под Барановичами произошла авиакатастрофа , в которой погибли двое пилотов — Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.

Они пытались увести военный самолет Як-130 от населенного пункта. Когда убедились, что самолет не упадет на жилые дома, летчики катапультировались, но спастись им не удалось.