|
Цифра дня. Сколько человек задержали за оскорбительные комментарии в адрес погибших в Барановичах летчиков
28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Буквально за сутки».
20
Человек
Стольких задержала милиция,
19 мая под Барановичами
Они пытались увести военный самолет Як-130 от населенного пункта. Когда убедились, что самолет не упадет на жилые дома, летчики катапультировались, но спастись им не удалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)