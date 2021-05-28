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Прокуратура: в Брестской области установлены новые места захоронений во время войны

28.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Генеральной прокуратуре заявляют о продолжении расследования уголовного дела «о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период».



По информации надзорного ведомства, в настоящий момент изучаются архивные документы и уголовные дела в отношении нацистских преступников и их пособников. Также идет поиск по всей стране живых свидетелей, которые могли бы поделиться своими воспоминаниями; устанавливаются ранее неизвестные места массового уничтожения мирных жителей Беларуси.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре «собирают информацию и доказательственную базу в отношении ранее не известных лиц из числа нацистов и их пособников, которые избежали ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство», пишет 1reg.by.

По состоянию на 26 мая с.г. года в ходе раскопок и проведенных осмотров в Логойском районе обнаружены и изъяты останки не менее 170 человек, а также пули, гильзы, фрагменты орудий преступления, личные вещи погибших. По изъятым объектам назначены медико-криминалистические и баллистические экспертизы.

Перед экспертами поставлены вопросы об установлении пола и возраста погибших, давности захоронения, а также наличии телесных повреждений и возможности их образования от огнестрельного оружия.

По уголовному делу уже допрошено более 150 человек, в том числе узников лагерей, которые сообщили об условиях содержания, режиме работы и питания.

«Люди рассказывают, что на протяжении всего времени у них отсутствовали какие-либо гигиенические условия. Содержались они в дощатых бараках, в которых зимой многие умирали от переохлаждения и болезней. За малейшее нарушение режима, а зачастую и беспричинно, к ним применялось насилие. От полученных травм люди умирали. При очень скудном питании работать приходилось по 12-14 часов», – говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Ряд допрошенных свидетелей сообщил о ранее неизвестных местах уничтожения фашистами мирных граждан и местах их захоронения. Только в Брестской области установлено 23 места, где могут быть захоронены жители Беларуси, погибшие в годы оккупации.


Фото: акт Чрезвычайной государственной комиссии 1945 г.

В ходе расследования уголовного дела используются материалы Чрезвычайной государственной комиссии, созданной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года. Задачей комиссии было установление и расследование злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и причиненного ими ущерба.

В актах комиссии содержатся допросы мирных жителей об обстоятельствах сожжения деревень, убийстве стариков, женщин, детей.

«Однако, как сейчас стало ясно, не все факты фашистских злодеяний вошли в материалы комиссии. Это подтверждается обнаружением новых мест захоронений», – считают в надзорном ведомстве.

Фото prokuratura.gov.by
 
 
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В Генеральной прокуратуре заявляют о продолжении расследования уголовного дела «о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в...
 
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