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Гендиректор Ryanair в письме в Департамент авиации Беларуси назвал разворот самолета «преднамеренным угоном»
Источник материала: Партизан
Гендиректор Ryanair Майкл О’Лири в письме в Департамент авиации Беларуси назвал разворот самолета авиакомпании 23 мая «преднамеренным угоном». Многие сведения, которые Беларусь предоставила в своем отчете об инциденте, Майкл О’Лири называет ложными.
Письмо оказалось в распоряжении американского издания The Wall Street Journal.
Так, глава компании утверждает, что белорусская сторона не пыталась связаться с центральным офисом Ryanair; сотрудники Национального аэропорта «Минск» препятствовали своевременному отлету самолета: вначале отказывались заправлять самолет, а затем отказывались принимать оплату топлива по кредитной карте; аэропорт не смог предоставить переводчика на английский язык.
Майкл О’Лири призвал белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича, а также установить личности трех граждан, покинувших самолет в Минске: их в компании считают агентами белорусской госбезопасности, поднявшимися на борт ради того, чтобы сопровождать Протасевича в спецоперации по его захвату.
27 мая почтовый сервис ProtonMail, с которого было отправлено письмо о якобы заложенной бомбе на борту Афины-Вильнюс, заявил, что письмо на самом деле было отправлено позже, чем белорусские диспетчеры сообщили об угрозе экипажу самолета.
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Гендиректор Ryanair в письме в Департамент авиации Беларуси назвал разворот самолета «преднамеренным угоном»
Гендиректор Ryanair Майкл О’Лири в письме в Департамент авиации Беларуси назвал разворот самолета авиакомпании 23 мая «преднамеренным угоном». Многие сведения,...
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