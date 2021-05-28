ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гендиректор Ryanair в письме в Департамент авиации Беларуси назвал разворот самолета «преднамеренным угоном»

28.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Гендиректор Ryanair Майкл О’Лири в письме в Департамент авиации Беларуси назвал разворот самолета авиакомпании 23 мая «преднамеренным угоном». Многие сведения, которые Беларусь предоставила в своем отчете об инциденте, Майкл О’Лири называет ложными.


Письмо оказалось в распоряжении американского издания The Wall Street Journal.

Так, глава компании утверждает, что белорусская сторона не пыталась связаться с центральным офисом Ryanair; сотрудники Национального аэропорта «Минск» препятствовали своевременному отлету самолета: вначале отказывались заправлять самолет, а затем отказывались принимать оплату топлива по кредитной карте; аэропорт не смог предоставить переводчика на английский язык.

Майкл О’Лири призвал белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича, а также установить личности трех граждан, покинувших самолет в Минске: их в компании считают агентами белорусской госбезопасности, поднявшимися на борт ради того, чтобы сопровождать Протасевича в спецоперации по его захвату.

27 мая почтовый сервис ProtonMail, с которого было отправлено письмо о якобы заложенной бомбе на борту Афины-Вильнюс, заявил, что письмо на самом деле было отправлено позже, чем белорусские диспетчеры сообщили об угрозе экипажу самолета.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор Ryanair Майкл О’Лири в письме в Департамент авиации Беларуси назвал разворот самолета авиакомпании 23 мая «преднамеренным угоном». Многие сведения,...
 
Новости дня
Новости разные
 
БТ: За абразы загінулых у Баранавічах пілётаў затрымалі 20 чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by