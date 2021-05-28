Кулеба заявил, что запрет на импорт электроэнергии из Беларуси не связан с инцидентом с самолетом Ryanair













"Решение о запрете закупки электроэнергии в Беларуси не связано с воскресными событиями. Это решение готовилось давно, во-первых, на выполнение договоренностей между украинским и литовским президентом, во-вторых, в интересах украинской энергетической безопасности", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.





пишет interfax.by. Министр подчеркнул, что это стратегическое, выверенное и просчитанное решение,interfax.by.





"Наша цель (это официальная цель Украины, к которой мы продвигаемся и работаем настойчиво) - это в 2023 году вообще "отрезаться" от электросетей РФ и Беларуси и интегрироваться в европейскую, объединить наши электросети", - отметил он.





23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.





Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.







