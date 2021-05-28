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Кулеба: Лукашенко — это абсолютно беспомощный человек, который делает вид, что у него есть какая-то сила
Источник материала: Навiны
«То, что мы имеем сегодня в Беларуси, — это результат того, что у Запада не было стратегии в отношении Беларуси, а у России она всегда была», —
«Сейчас в Беларуси работает очень много компаний из Европейского союза. Я имею определенные основания утверждать, что позиция отдельных стране ЕС в отношении Беларуси сдерживается именно наличием их бизнеса там, который очень эффективно там работает», — сказал Кулеба.
«Беларусь сейчас проиграна, это констатация факта, — заявил он. — Все, что мы можем сделать сейчас, — это защищать права людей и беречь своих граждан, чтобы они не попадали в неприятности, и осуществлять дополнительное давление на Россию».
По словам Кулебы, пишет БелаПАН, Украина защищает снятого с
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Кулеба: Лукашенко — это абсолютно беспомощный человек, который делает вид, что у него есть какая-то сила
«То, что мы имеем сегодня в Беларуси, — это результат того, что у Запада не было стратегии в отношении Беларуси, а у России она всегда была», —
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