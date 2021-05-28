Кулеба: Лукашенко — это абсолютно беспомощный человек, который делает вид, что у него есть какая-то сила

«То, что мы имеем сегодня в Беларуси, — это результат того, что у Запада не было стратегии в отношении Беларуси, а у России она всегда была», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на политическом ток-шоу «Право на власть» украинского телеканала «1+1» вечером 27 мая.





«Сейчас в Беларуси работает очень много компаний из Европейского союза. Я имею определенные основания утверждать, что позиция отдельных стране ЕС в отношении Беларуси сдерживается именно наличием их бизнеса там, который очень эффективно там работает», — сказал Кулеба.

«Беларусь сейчас проиграна, это констатация факта, — заявил он. — Все, что мы можем сделать сейчас, — это защищать права людей и беречь своих граждан, чтобы они не попадали в неприятности, и осуществлять дополнительное давление на Россию».

По словам Кулебы, пишет БелаПАН, Украина защищает снятого с самолета Ryanair и арестованного белорусскими властями журналиста и активиста Романа Протасевича не потому, что у него есть «какое-то прошлое» (был в составе украинского добровольческого полка «Азов»; как заявил министр — фотографом), а потому, что помогает белорусскому народу бороться за свои права и за уважение к себе.

Комментируя недавние высказывания Александра Лукашенко по внешнеполитической проблематике на заседании обеих палат Национального собрания , Кулеба заявил: «То, что говорит Александр Лукашенко, — это уже даже не смешно. Кто-то, может, и сидит, смотрит: «Вот это он врезал!» Это уже человек, который беспомощный абсолютно, и единственное, что осталось, — это делать вид, что у него есть какая-то сила. Сила, которой у него уже нет. Никакой. Это уже бутафория. Сцена там, столы, сидят люди, которые серьезно на него смотрят, смеются. Мы должны понимать, что это бутафория. Единственная функция, к сожалению, этой власти сейчас — удушение собственных граждан. Там с каждым днем теряется человеческий облик».

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