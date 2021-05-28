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Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто на обнаженное тело
28.05.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон взволновала всех поклонников: герцогиня появилась на публике в пальто, надетом поверх обнаженного тела, но сделала это элегантно.
Мини-тур герцогов по Шотландии подошел к своему концу. Сопровождая мужа, Миддлтон успела
Прощание с парой состоялось на торжественном мероприятии в Генеральной ассамблее церкви, где Миддлтон продемонстрировала свой главный козырь - пальто, надетое поверх обнаженного тела. Элегантному и запоминающемуся наряду поклонники уже пророчат место в истории королевских выходов.
Для прощальной церемонии Кейт выбрала шерстяное пальто любимого бренда Catherine Walker в голубом оттенке. Неожиданный образ фаворитка королевы дополнила лодочками в тон, а также стильным клатчем из крокодиловой кожи в цвете индиго от Strathberry.
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Шотландское мини-турне "послушных герцогов Кембриджских" подошло к концу, но оставило неизгладимое впечатление.
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