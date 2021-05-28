ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто на обнаженное тело

28.05.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон взволновала всех поклонников: герцогиня появилась на публике в пальто, надетом поверх обнаженного тела, но сделала это элегантно.

Мини-тур герцогов по Шотландии подошел к своему концу. Сопровождая мужа, Миддлтон успела продемонстрировать пальто в оттенках карамели испанской марки Massimo Dutti, ультрамодный блейзер Zara и другие изюминки своего гардероба.

Прощание с парой состоялось на торжественном мероприятии в Генеральной ассамблее церкви, где Миддлтон продемонстрировала свой главный козырь - пальто, надетое поверх обнаженного тела. Элегантному и запоминающемуся наряду поклонники уже пророчат место в истории королевских выходов.

Для прощальной церемонии Кейт выбрала шерстяное пальто любимого бренда Catherine Walker в голубом оттенке. Неожиданный образ фаворитка королевы дополнила лодочками в тон, а также стильным клатчем из крокодиловой кожи в цвете индиго от Strathberry.

Путешествие по Шотландии надолго запомнилось будущим королю и королеве Британии: оба вернулись в место, где полюбили друг друга и даже проявили чувства на публике.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шотландское мини-турне "послушных герцогов Кембриджских" подошло к концу, но оставило неизгладимое впечатление.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обложки дня. Беларусь захватила первые полосы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by