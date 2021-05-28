Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто на обнаженное тело

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон взволновала всех поклонников: герцогиня появилась на публике в пальто, надетом поверх обнаженного тела, но сделала это элегантно.

Мини-тур герцогов по Шотландии подошел к своему концу. Сопровождая мужа, Миддлтон успела продемонстрировать пальто в оттенках карамели испанской марки Massimo Dutti, ультрамодный блейзер Zara и другие изюминки своего гардероба.

Прощание с парой состоялось на торжественном мероприятии в Генеральной ассамблее церкви, где Миддлтон продемонстрировала свой главный козырь - пальто, надетое поверх обнаженного тела. Элегантному и запоминающемуся наряду поклонники уже пророчат место в истории королевских выходов.

Для прощальной церемонии Кейт выбрала шерстяное пальто любимого бренда Catherine Walker в голубом оттенке. Неожиданный образ фаворитка королевы дополнила лодочками в тон, а также стильным клатчем из крокодиловой кожи в цвете индиго от Strathberry.

Путешествие по Шотландии надолго запомнилось будущим королю и королеве Британии: оба вернулись в место, где полюбили друг друга и даже проявили чувства на публике .

Читайте также: