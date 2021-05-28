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Лукашенко на встрече с главами правительств СНГ: надо развивать общее экономическое пространство
Источник материала: Onliner
Основное внимание в СНГ надо сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министрами стран Содружества,
На этой встрече
«Одним из незыблемых приоритетов внешней политики Республики Беларусь сегодня является развитие связей внутри нашего объединения. Наиболее актуальные задачи Содружества мы обозначили в программных документах белорусского председательства, также продвигаем их и в формате ЕАЭС. Многие из них нами уже реализованы в рамках Союзного государства Беларуси и России. Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства», — приводит государственное агентство слова Лукашенко.
А во второй половине дня он, напомним, планирует лететь в Сочи на встречу с Путиным.
(будет дополнено)
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Основное внимание в СНГ надо сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с...
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