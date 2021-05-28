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Лукашенко на встрече с главами правительств СНГ: надо развивать общее экономическое пространство

28.05.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Основное внимание в СНГ надо сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министрами стран Содружества, пишет БЕЛТА. Также отметил, что «нельзя сидеть взаперти», имея в виду пользу личного общения.

На этой встрече планировалось обсудить повышение эффективности СНГ. Беларусь как председатель объединения в 2021 году инициирует развитие организации, придание ей «большей динамики и международного авторитета».

«Одним из незыблемых приоритетов внешней политики Республики Беларусь сегодня является развитие связей внутри нашего объединения. Наиболее актуальные задачи Содружества мы обозначили в программных документах белорусского председательства, также продвигаем их и в формате ЕАЭС. Многие из них нами уже реализованы в рамках Союзного государства Беларуси и России. Очевидно, что основное внимание правительств стран СНГ и его рабочих органов нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства», — приводит государственное агентство слова Лукашенко.

А во второй половине дня он, напомним, планирует лететь в Сочи на встречу с Путиным.

(будет дополнено)

 
 
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Основное внимание в СНГ надо сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с...
 
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