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Причины неизвестны. В «Минскводоканале» рассказали о прошлогодних авариях

28.05.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С момента последней крупной коммунальной аварии прошло довольно много времени, однако информации о причинах пока не публиковалось. Как выяснилось, пока окончательных данных нет и у коммунальщиков. Заместитель начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал» Иван Цыбин рассказал агентству «Минск-Новости» о том, что известно на данный момент.

— Прежде всего хочу принести извинения за доставленные неудобства жителям нашего города, — сказал по этому поводу  Цыбин. — Окончательных данных о причинах возникновения аварийных ситуаций пока нет — ведутся следственные действия. Чтобы избежать подобных ситуаций, пересмотрены регламентирующие документы совместных действий как с работниками нашего предприятия, так и с сотрудниками других организаций, в частности МЧС. Разработана совместная инструкция по обмену информацией и порядку взаимодействия с Минским городским центром гигиены и эпидемиологии. Организовано проведение противоаварийных тренировок и других мероприятий, направленных на минимизацию возможных последствий в случае возникновения подобных событий. Например, 19 мая в рамках комплексных учений при администрации Фрунзенского района отрабатывали вопросы взаимодействия различных служб при повреждении трубопровода и ухудшении качества водоснабжения.

Также коммунальщики заявили, что в целом с 2016 по 2020 год аварийность на водопроводах предприятия снизилась на 3,8 %. Так, в минувшем году было устранено на 113 повреждений меньше, чем в 2019-м, отметил специалист.

 
Теги: Минск
 
 
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С момента последней крупной коммунальной аварии прошло довольно много времени, однако информации о причинах пока не публиковалось. Как выяснилось, пока...
 
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