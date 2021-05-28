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В Беларусь приехал компактный кроссовер Opel Crossland. Уже есть цены
Источник материала: Onliner
Отличные новости для любителей европейских машин: в Беларуси стартовали продажи нового кроссовера Opel Crossland (не путать с более крупным
Vizor — это элемент, объединяющий в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel. Среди новых акцентов в дизайне авто следует отметить защитные накладки спереди и сзади, светодиодные передние противотуманные фары, хромированные молдинги боковых окон (в зависимости от версии), а также стильные 16- и 17-дюймовые колесные диски. Задние фонари автомобиля подчеркивают фирменный дизайн оптики Opel в форме крыльев.
В салоне — новые эргономичные сиденья, сертифицированные ассоциацией AGR. Они регулируются в 14 направлениях, имеют регулируемый поясничный упор, а также возможность регулировки длины подушки передних сидений. Дополнительное пространство в салоне достигается за счет складываемых задних сидений с индивидуальной регулировкой продольного положения и углов наклона спинки.
Opel Crossland оснащен следующими системами:
Машина доступна со 110-сильным турбомотором скромным объемом 1,2 литра и 6-АКП. Привод, конечно же, только передний. Цены на паркетник варьируются между 58 590 и 71 920 рублями. Получается, по цене этот «малыш» как Kia Sportage, а топовые версии уже заходят на территорию не самой бедной комплектации Volkswagen Tiguan 1,4 TSI.
серебристый, хетчбэк, дизель 1.7 л, механическая, передний привод
бордовый, универсал, бензин 2 л, механическая, задний привод
серебристый, минивэн, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
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Отличные новости для любителей европейских машин: в Беларуси стартовали продажи нового кроссовера Opel Crossland (не путать с более крупным Grandland!). Это первая на нашем...
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