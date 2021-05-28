В Беларусь приехал компактный кроссовер Opel Crossland. Уже есть цены

Источник материала: Onliner

Отличные новости для любителей европейских машин: в Беларуси стартовали продажи нового кроссовера Opel Crossland (не путать с более крупным Grandland !). Это первая на нашем рынке модель Opel с новым стилистическим элементом Vizor.





Vizor — это элемент, объединяющий в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel. Среди новых акцентов в дизайне авто следует отметить защитные накладки спереди и сзади, светодиодные передние противотуманные фары, хромированные молдинги боковых окон (в зависимости от версии), а также стильные 16- и 17-дюймовые колесные диски. Задние фонари автомобиля подчеркивают фирменный дизайн оптики Opel в форме крыльев.





В салоне — новые эргономичные сиденья, сертифицированные ассоциацией AGR. Они регулируются в 14 направлениях, имеют регулируемый поясничный упор, а также возможность регулировки длины подушки передних сидений. Дополнительное пространство в салоне достигается за счет складываемых задних сидений с индивидуальной регулировкой продольного положения и углов наклона спинки.





Opel Crossland оснащен следующими системами:

проекционный дисплей;

система предупреждения фронтального столкновения с функцией автоматического экстренного торможения и функцией обнаружения пешеходов перед автомобилем;

система контроля усталости водителя;

система мониторинга слепых зон;

панорамная камера заднего вида;

система автоматического маневрирования при парковке (Park Assist).

Машина доступна со 110-сильным турбомотором скромным объемом 1,2 литра и 6-АКП. Привод, конечно же, только передний. Цены на паркетник варьируются между 58 590 и 71 920 рублями. Получается, по цене этот «малыш» как Kia Sportage, а топовые версии уже заходят на территорию не самой бедной комплектации Volkswagen Tiguan 1,4 TSI.