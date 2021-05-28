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«Обычно весной рынок труда начинает «оживать» после зимних месяцев. Отличительной чертой текущего года является более высокая работодательская активность. 2020 год заставил многих работодателей приостановить наем сотрудников и взять паузу, что привело к отложенному спросу в начале этого года.



В то же время соискатели сохраняют выжидательную позицию: кто-то отложил поиски работы по семейным обстоятельствам, кто-то не хочет рисковать сменой работы без достаточной «финансовой подушки», а кто-то решил найти подработку в дополнение к основному заработку – все это подтверждают результаты нашего опроса», - пояснила Светлана Шапорова, директор сервиса rabota.by.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каждый второй опрошенный белорус хочет сменить работу Исследовательский центр rabota.by провел опрос среди 728 соискателей.

Исследовательский центр rabota.by провел опрос среди 728 соискателей и узнал, как они относятся к поиску работы в текущих условиях.Более 70% участников оказались трудоустроены на момент опроса, при этом более 40% специалистов несмотря на это находятся в поиске нового места работы.Среди респондентов, имеющих работу, около 58% планируют сменить место работы в ближайшие 3 месяца. И чуть менее 22% соискателей временно приостановили поиски. Среди вариантов «Другое» встречались:«Недавно уже сменила работу»;«Ищу подработку»;«Не планирую в ближайшие 2 года, прохожу распределение»;«Если появится работа с более выгодными условиями, то сменю»;и др.На временный перерыв в поиске новой работы преимущественно влияют отсутствие «подушки безопасности» у соискателей, желание сменить профессиональную область и экономическая ситуация в целом.Смена профессиональной области в поиске более выгодных условий труда – одна из тенденций последних лет. И это подтверждают около 80% специалистов, готовых сменить профессиональную область для того, чтобы получить новую работу с более привлекательными условиями труда.Вместе с этим респонденты отметили, что наиболее подходящими к их запросам и возможностям в сложившихся условиях являются такие профессиональные области, как «Информационные технологии» (проголосовало 24,6% опрошенных), «Бухгалтерия, управленческий учет» (9,1%), «Административный персонал» (7,3%) и «Производство» (6,8%) и др.