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Эксперт рассказал, с чем связано обесценение доллара

28.05.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт рассказал, с чем связано обесценение доллара
Иллюстративное фото
Снижение курса доллара на мировых рынках после многолетней стабильности вызвало горячие дискуссии как среди экономистов, так и в бизнес-среде.

О том, чем вызвана эта тенденция и о том, как она влияет на курс белорусского рубля, в интервью Business&Economic Review рассказал Лев Львовский, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC.

- С чем связано обесценение доллара, которое сегодня наблюдается на международных рынках?

- У экономистов есть такое выражение «проклятие доллара». Оно связано с тем, что доллар сильно отличается от других валют.

Обычно, если в стране происходит финансовый кризис, она хочет ослабить свою валюту, чтобы импорт стал дороже, а экспорт дешевле. Благодаря этому произведенные в стране товары становятся более конкурентоспособными на внешних рынках, импорт несколько сокращается, в результате чего улучшается торговое сальдо. Это удобный инструмент, который могут использовать почти все страны. Но есть определенные группы стран, для которых это затруднительно. В первую очередь, речь идет о странах, которые объединены в одну валютную зону. Самым очевидным примером можно назвать зону евро. Когда в Греции случился кризис, она, возможно, и хотела бы девальвировать свою валюту, но поскольку ее валютой был евро, такой возможности у нее не было.

США находятся в еще более трудной ситуации. В последние десятилетия доллар стал мировой валютой. И когда происходит мировой финансовый или экономический кризис, экономические агенты из других стран начинают бежать в доллар. Они продают местные активы и местные валюты и покупают доллар или американские казначейские облигации, чтобы обезопасить себя и свои сбережения. Потому что все доверяют доллару из-за предсказуемо низкой стабильной инфляции и американским казначейским облигациям, которые считаются самыми безопасными.

В результате в кризис доллар часто только укрепляется по отношению к другим валютам. И если бы даже Федеральная Резервная система (центральный банк США) захотела бы ослабить доллар в кризис, ничего бы не получилось. В этом и есть проклятие того, что валюта считается самой надежной в мире.

- Для чего ФРС США могло бы понадобиться девальвировать доллар? Ради внешней торговли?

- Да. Из-за особого положения доллара проблемы США противоположны проблемам, которые испытывают остальные страны. В то время, как валюты всех стран ослабевают, и их товары становятся дешевле, американские товары становятся дороже. Причем это происходит даже в том случае, если формально цены на них остаются прежними, на фоне подешевевших товаров из других стран. Например, если собранный в США Ford стоит 10 тысяч, аналогичную по классу Toyota в кризис можно приобрести уже не за 10, а за 9 тысяч.

- Тем не менее, сегодня происходит обесценение доллара.

- В этот раз все действительно происходит по несколько необычному сценарию. В США в связи с пандемией были приняты беспрецедентные меры по вливанию ликвидности в экономику. И сейчас в США инфляция составляет около 2.5%. Некоторые экономисты даже заговорили о том, не слишком ли это высокий показатель. Но Федеральная резервная система считает, что все хорошо. В США о таком и мечтать не могли. Они много лет боролись с тем, что инфляция у них ниже таргетированных показателей.

- Почему это плохо?

- При слишком низкой стабильной инфляции у экономических агентов снижается мотивация к инвестированию, а при продолжении трендов страна даже может столкнуться с дефляцией.

- Отражаются ли эти мировые тенденции на экономике Беларуси?

- Если говорить об укреплении белорусского рубля в отношении доллара, то здесь играют роль в первую очередь другие факторы. В первую очередь – неожиданный рост экспорта. Причем обычно бывает, что при серьезном росте экспорта импорт также растет, поскольку при производстве белорусских экспортных товаров используется значительная доля импортных сырья и комплектующих. На сей раз экспорт вырос значительно, а импорт – не очень, что помогло улучшить сальдо и укрепить курс рубля. Причины этого на сегодняшний день не вполне понятны.

- Можно ли прогнозировать, как будут развиваться события в дальнейшем?

- Если говорить о мировых тенденциях, то ослабление доллара вызвано вполне конкретными причинами, и оно, конечно, не означает, что доллар падает в пропасть. Насколько мне известно, новых серьезных вливаний ликвидности в США не запланировано, а те вливания ликвидности, которые воздействовали на доллар в прошлом году, являются рекордными и вряд ли будут повторены в том же объеме. В случае, если экономика США не будет выходить из рецессии быстро, возможно некоторое дополнительное смягчение денежной политики, которое приведет к удешевлению доллара. Если восстановление будет идти быстро, то доллар начнет укрепляться.

Что касается белорусского рубля, то на него будет влиять множество различных факторов – мировые цены на экспорт таких наших важных позиций как нефтепродукты, лес, калийные удобрения, возможность введения серьезных экономических санкций в отношении Беларуси и России, перспективы получения новых кредитов и другие. В целом на белорусский рубль будет воздействовать большое число непредсказуемых факторов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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У экономистов есть такое выражение «проклятие доллара».
 
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