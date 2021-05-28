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За арест Лукашенко обещано 11 миллионов евро

28.05.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За арест Лукашенко обещано 11 миллионов евро
Валерий Цепкало. Фото: dev.by
Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало озвучил в четверг, 27 мая, идею новой гражданской инициативы – «Все или ничего».

Организаторы планируют выплатить вознаграждение в размере 11 миллионов евро представителям силовых структур или гражданского общества, которые «осуществят задержание и арест преступника №1» - правителя Беларуси Александра Лукашенко, сообщает dw.com.

Выплата вознаграждения за арест, отметил Валерий Цепкало, гарантирована европейским законодательством.

«Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится. Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком», - сказал Цепкало.


Основатель минского Парка высоких технологий, Валерий Цепкало собирался участвовать в президентских выборах в Беларуси в 2020 году, однако ЦИК республики отказал ему в регистрации. После начала доследственной проверки в отношении его бизнесмен покинул страну.

Его жена Вероника Цепкало участвовала в избирательной кампании Светланы Тихановской. Сейчас она вместе с мужем находится за пределами Беларуси, где в отношении Цепкало возбуждено уголовное дело.
 
 
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Внутри системы существует огромное количество порядочных людей.
 
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