За арест Лукашенко обещано 11 миллионов евро

Источник материала: UDF



Валерий Цепкало. Фото: dev.by

«Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится. Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком», - сказал Цепкало.

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Организаторы планируют выплатить вознаграждение в размере 11 миллионов евро представителям силовых структур или гражданского общества, которые «осуществят задержание и арест преступника №1» - правителя Беларуси, сообщаетВыплата вознаграждения за арест, отметил, гарантирована европейским законодательством.Основатель минского Парка высоких технологий, Валерий Цепкало собирался участвовать в президентских выборах в Беларуси в 2020 году, однако ЦИК республики отказал ему в регистрации. После начала доследственной проверки в отношении его бизнесмен покинул страну.Его женаучаствовала в избирательной кампании. Сейчас она вместе с мужем находится за пределами Беларуси, где в отношении Цепкало возбуждено уголовное дело.