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«В 38 выглядеть на 50!»: внешний вид Кабаевой шокировал россиян
Источник материала: UDF
Фото: Andrey Chepakin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Любая новость о прославленной гимнастке вызывает массу комментариев и домыслов. На сей раз в Сети не первый день судачат о выпуске передачи «Вечерний Ургант», гостьей которого в 2016 году стала спортсменка.
Звезда явилась на Первый канал в довольно откровенном виде. Девушка выбрала для интервью прозрачную черную блузу, из-под которой была видна кружевная светлая комбинация. Читатели
Некоторым показалось, что знаменитость выглядит намного старше своих лет.
«Надо умудриться в 38 выглядеть на 50! Бабища», – высказался один из комментаторов.
К слову, в 2016 году Алине Кабаевой было 33 года.
«У меня ощущение, что Кабаева давно умерла, и мы вспоминаем прославленную спортсменку былых времен», – заявил еще один россиянин.
Однако большинство сошлись во мнении, что бывшая гимнастка выглядит очень даже прилично по сравнению с современными знаменитостями, которые зачастую не стесняются на публике обнажать интимные части тела.
«От Кабаевой глаз не отвести», «Не вижу ничего нескромного в наряде Кабаевой», – высказались пользователи Сети в защиту спортсменки.
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Любая новость о прославленной гимнастке вызывает массу комментариев и домыслов.
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