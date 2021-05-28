Источник материала: UDF



Фото: Andrey Chepakin/ Russian Look/ www.globallookpress.com

«Надо умудриться в 38 выглядеть на 50! Бабища», – высказался один из комментаторов.

«У меня ощущение, что Кабаева давно умерла, и мы вспоминаем прославленную спортсменку былых времен», – заявил еще один россиянин.

«От Кабаевой глаз не отвести», «Не вижу ничего нескромного в наряде Кабаевой», – высказались пользователи Сети в защиту спортсменки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «В 38 выглядеть на 50!»: внешний вид Кабаевой шокировал россиян Любая новость о прославленной гимнастке вызывает массу комментариев и домыслов.