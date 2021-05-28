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«В 38 выглядеть на 50!»: внешний вид Кабаевой шокировал россиян

28.05.2021 10:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«В 38 выглядеть на 50!»: внешний вид Кабаевой шокировал россиян
Фото: Andrey Chepakin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
В Сети продолжают активно обсуждать внешний вид Алины Кабаевой на видео пятилетней давности.

Любая новость о прославленной гимнастке вызывает массу комментариев и домыслов. На сей раз в Сети не первый день судачат о выпуске передачи «Вечерний Ургант», гостьей которого в 2016 году стала спортсменка.

Звезда явилась на Первый канал в довольно откровенном виде. Девушка выбрала для интервью прозрачную черную блузу, из-под которой была видна кружевная светлая комбинация. Читатели Дни.ру разделились на два лагеря.

Некоторым показалось, что знаменитость выглядит намного старше своих лет.

«Надо умудриться в 38 выглядеть на 50! Бабища», – высказался один из комментаторов.


К слову, в 2016 году Алине Кабаевой было 33 года.

«У меня ощущение, что Кабаева давно умерла, и мы вспоминаем прославленную спортсменку былых времен», – заявил еще один россиянин.


Однако большинство сошлись во мнении, что бывшая гимнастка выглядит очень даже прилично по сравнению с современными знаменитостями, которые зачастую не стесняются на публике обнажать интимные части тела.

«От Кабаевой глаз не отвести», «Не вижу ничего нескромного в наряде Кабаевой», – высказались пользователи Сети в защиту спортсменки.
 
Теги: Новости
 
 
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