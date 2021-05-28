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Проект закона о поправках в Конституцию будет готов к 4 июня

28.05.2021 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В нижней палате парламента РБ создана специальная комиссия, которая к 4 июня подготовит проект закона «Об изменении Конституции Республики Беларусь».

Такую дату озвучил зампред Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктора Свилло, сообщает телеграм-канал палатки.

В первом чтении этот законопроект планируется рассмотреть до конца текущей сессии, а во втором чтении он будет рассмотрен на осенней сессии.

 
 
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В нижней палате парламента РБ создана специальная комиссия, которая к 4 июня подготовит проект закона «Об изменении Конституции Республики Беларусь».
 
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