Проект закона о поправках в Конституцию будет готов к 4 июня

Источник материала: АФН

В нижней палате парламента РБ создана специальная комиссия, которая к 4 июня подготовит проект закона «Об изменении Конституции Республики Беларусь».

Такую дату озвучил зампред Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктора Свилло, сообщает телеграм-канал палатки.

В первом чтении этот законопроект планируется рассмотреть до конца текущей сессии, а во втором чтении он будет рассмотрен на осенней сессии.