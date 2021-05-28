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Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая

28.05.2021 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины с 00:00 29 мая.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, Кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и "Украэроруху".

"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Укрианы воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах республики Беларусь", - отметил собеседник агентства.

Это значит, что беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Кабинет министров также поручил Минифраструктуры, МИД и "Украэроруху" сообщить о своем решении Республике Беларусь.

Напомним, с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича.

 
Теги: Минск
 
 
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Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины с 00:00 29 мая.
 
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