Какие страны покупают у Беларуси стратегические экспортные товары?

пишет charter97.org. На фоне обострения отношений Беларуси и Евросоюза «Радыё Свабода» посмотрело, какие страны приобретают стратегические для белорусского экспорта продукты,charter97.org.





Нефтепродукты





Это стратегический для Беларуси товар номер один. Нефть Беларусь покупает у России, перерабатывает и продает нефтепродукты в страны Европы. С января по март Беларусь продала нефтепродуктов более чем на миллиард долларов.





В Украину за январь-март Беларусь продала нефтепродуктов на 413 миллионов долларов. У страны ЕС на 550 миллионов. Это следует из данных Белстата.





Больше всего нефтепродуктов Беларусь продала в Нидерланды (на $431 млн), Польшу (на $55 млн) и в Великобританию (на $39 млн). Еще Беларусь продает дистилляты (тоже продукт из нефти). За январь-март дистиллятов экспортировали на 289 миллионов долларов, основные покупатели — Украина, Нидерланды, Россия.









Калийные удобрения









Это второй стратегический для Беларуси товар. За январь-март Беларусь экспортировала калийных удобрений на 609 миллионов долларов. Больше всего — в Бразилию (на $96 млн), Китай (на $85 млн), США (на $75 млн) и Индию (на $59 млн).









Азотные удобрения









Третий стратегический экспортный товар-азотные удобрения. За январь-март Беларусь экспортировала этого товара на 37,3 миллиона долларов. Больше всего — в Украину(на $14 млн), Францию (на $11 млн) и Нидерланды (на $5 млн).







