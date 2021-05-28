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Какие страны покупают у Беларуси стратегические экспортные товары?

28.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Какие страны покупают у Беларуси стратегические экспортные товары? Важная информация в связи с подготовкой ЕС секторальных экономических санкций против режима.

Какие страны покупают у Беларуси стратегические экспортные товары?
На фоне обострения отношений Беларуси и Евросоюза «Радыё Свабода» посмотрело, какие страны приобретают стратегические для белорусского экспорта продукты, пишет charter97.org.

Нефтепродукты


Это стратегический для Беларуси товар номер один. Нефть Беларусь покупает у России, перерабатывает и продает нефтепродукты в страны Европы. С января по март Беларусь продала нефтепродуктов более чем на миллиард долларов.

В Украину за январь-март Беларусь продала нефтепродуктов на 413 миллионов долларов. У страны ЕС на 550 миллионов. Это следует из данных Белстата.

Больше всего нефтепродуктов Беларусь продала в Нидерланды (на $431 млн), Польшу (на $55 млн) и в Великобританию (на $39 млн). Еще Беларусь продает дистилляты (тоже продукт из нефти). За январь-март дистиллятов экспортировали на 289 миллионов долларов, основные покупатели — Украина, Нидерланды, Россия.


Калийные удобрения



Это второй стратегический для Беларуси товар. За январь-март Беларусь экспортировала калийных удобрений на 609 миллионов долларов. Больше всего — в Бразилию (на $96 млн), Китай (на $85 млн), США (на $75 млн) и Индию (на $59 млн).


Азотные удобрения



Третий стратегический экспортный товар-азотные удобрения. За январь-март Беларусь экспортировала этого товара на 37,3 миллиона долларов. Больше всего — в Украину(на $14 млн), Францию (на $11 млн) и Нидерланды (на $5 млн).
 
 
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Какие страны покупают у Беларуси стратегические экспортные товары? Важная информация в связи с подготовкой ЕС секторальных экономических санкций против режима.
 
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