Минкульт ответил айтишнику про «Погоню»: «Ограничений нет». Но штраф дали













История получила продолжение. Елена Горина решила обжаловать решение суда, а Константин Конопко направил запрос в прокуратуру. Он просил разъяснить, есть ли в Беларуси ограничения на использования герба «Погоня», который относится к историко-культурной ценности.





Как рассказал Константин dev.by, прокуратура в итоге направила запрос в Министерство культуры. Оттуда пришел ответ, из которого следует, что «ограничений прав на использование нематериально-культурных ценностей (к ним относится и „Погоня“) не установлено».





— Мы приобщили этот ответ к нашему делу. Однако это никак не повлияло на решение суда по апелляции. Штраф в 100 базовых остался в силе, — сообщил Константин Конопко.



