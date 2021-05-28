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Пенсионерку, которая написала записку о смерти, задерживала милиция

28.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пенсионерку, которая написала записку о смерти, вчера задерживала милиция.



65-летнюю Людмилу Хлусевич будут судить за оскорбительный комментарий под постом про милиционера из Вилейки. За последние полгода пенсионерка пережила обыск, около 10 допросов, проверку по одному уголовному делу и обвинение в другом.

Шесть месяцев женщина с онкологической болезнью (у нее лейкоз) остается в стрессе. На днях в СМИ появилось информация о том, что она написала записку, где сообщает, что «в случае ее смерти стоит винить государство».

«Гомельская весна» сообщает, что Людмилу Хлусевич после этого задерживали.

Милиция объяснила, что женщину следует опросить в связи с ее мыслями о самоубийстве.

После консультации с психиатром ее отпустили. Врач не обнаружил у нее никаких психических отклонений, а только последствия сильного стресса.
 
 
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Пенсионерку, которая написала записку о смерти, вчера задерживала милиция.
 
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