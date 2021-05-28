Пенсионерку, которая написала записку о смерти, задерживала милиция









65-летнюю Людмилу Хлусевич будут судить за оскорбительный комментарий под постом про милиционера из Вилейки. За последние полгода пенсионерка пережила обыск, около 10 допросов, проверку по одному уголовному делу и обвинение в другом.





написала записку, где сообщает, что «в случае ее смерти стоит винить государство». Шесть месяцев женщина с онкологической болезнью (у нее лейкоз) остается в стрессе. На днях в СМИ появилось информация о том, что она





«Гомельская весна» сообщает, что Людмилу Хлусевич после этого задерживали. сообщает, что Людмилу Хлусевич после этого задерживали.





Милиция объяснила, что женщину следует опросить в связи с ее мыслями о самоубийстве.





После консультации с психиатром ее отпустили. Врач не обнаружил у нее никаких психических отклонений, а только последствия сильного стресса.