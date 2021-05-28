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Лукашенко: Нужно сосредоточиться на развитии общего экономического пространства в СНГ

28.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск принимает заседание Совета глав правительств СНГ. Сегодня – основная часть переговоров. Они пройдут в узком и широком формате. Какие темы обсудят, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Сейчас проходит встреча глав делегаций с президентом Беларуси во Дворце независимости. Приветствуя гостей, Александр Лукашенко заявил, что основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. Также участники встречи обменяются мнением по международной повестке. После главы делегаций вновь вернутся в Президент-отель, где и будет проходить заседание.

Накануне некоторые участники заседания уже пообщались. Роман Головченко провел встречи с председателем Исполкома СНГ Сергеем Лебедевым и с коллегами из России и Казахстана. Обсудили товарооборот и восстановление авиасообщения. Планируется, что эти темы затронут и на самом заседании.

«Мы хотели бы предложить рассмотреть возможность восстановления полномасштабного авиационного сообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с выходом на доковидный уровень. Увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпании новые направления. В частности, аэропорты Сочи и Краснодара», – заявил премьер-министр Беларуси.

«Сегодня уже по сверенным цифрам объем взаимного товарооборота в первом квартале вырос на 25% по сравнению с первым кварталом прошлого года. И превысил доковидный уровень. Хочу поблагодарить коллег. Объемы товарооборота растут и нас это не может не радовать», – отметил премьер-министр России Михаил Мишустин

Повестка на заседании насыщенная. Учитывая, что в этом году главы правительств впервые видятся в очном формате. Не прилетел только премьер Молдовы. Все из-за ограничений полетов в Европе. В предыдущий раз личной встрече помешал ковид. В ноябре 2020-го премьеры общались по видеоконференцсвязи. Тогда и решили встретиться в Минске.

Известно, что основными станут вопросы экономики и, конечно, борьба с пандемией. Будут говорить о том, как общими усилиями остановить распространение инфекционных болезней, как наладить санитарную охрану территорий стран СНГ. Затронут и тему занятости населения в непростой период. Также подпишут ряд документов. Например, о предупреждении и пресечении использования ложных товарных знаков и географических указаний.

В узком формате руководители делегаций назначат дату и место следующей встречи.



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Теги: Минск
 
 
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