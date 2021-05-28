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Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и территориальной целостности Беларуси
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко считает, что сегодня существует прямая угроза суверенитету и территориальной целостности Беларуси. Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня пограничника.
«Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности Государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан», — обратился Лукашенко к пограничникам.
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Александр Лукашенко считает, что сегодня существует прямая угроза суверенитету и территориальной целостности Беларуси. Об этом говорится в его поздравлении по...
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