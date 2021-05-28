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Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и территориальной целостности Беларуси

28.05.2021 11:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко считает, что сегодня существует прямая угроза суверенитету и территориальной целостности Беларуси. Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня пограничника.

Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и территориальной целостности Беларуси
Фото president.gov.by

«Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности Государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан», — обратился Лукашенко к пограничникам.

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Александр Лукашенко считает, что сегодня существует прямая угроза суверенитету и территориальной целостности Беларуси. Об этом говорится в его поздравлении по...
 
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