Силы на исходе: дочь Заворотнюк обратилась за психологической помощью

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк обратилась за психологической помощью: Анна тяжело переживает болезнь матери.

50-летняя Заворотнюк продолжает бороться за свою жизнь. После того, как у звезды нашли рак головного мозга, она живет между ремиссиями и рецидивами заболевания. Недавно стало известно, что состояние Анастасии снова ухудшилось , что не могло не сказаться на настроениях ее семьи.

Недавно дочь Заворотнюк ответила на вопросы подписчиков в Instagram и рассказала о том, как справляется с самым сложным испытанием на своем пути.

25-летняя Анна призналась, что болезнь мамы выбила ее из колеи и инстадиве пришлось обратиться за психологической помощью.

Девушка уже прошла длительный курс терапии, но не собирается останавливаться на достигнутом. Анна уверена - как только выздоровеет окончательно, она попытается помочь всем желающим, рассказав правдивую историю о себе.

Ранее дочь Заворотнюк показала новую квартиру , а после резко захотела навсегда покинуть Россию .

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