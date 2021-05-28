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Силы на исходе: дочь Заворотнюк обратилась за психологической помощью
28.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк обратилась за психологической помощью: Анна тяжело переживает болезнь матери.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
50-летняя Заворотнюк продолжает бороться за свою жизнь. После того, как у звезды нашли рак головного мозга, она живет между ремиссиями и рецидивами заболевания. Недавно стало известно, что состояние Анастасии
Недавно дочь Заворотнюк ответила на вопросы подписчиков в Instagram и рассказала о том, как справляется с самым сложным испытанием на своем пути.
25-летняя Анна призналась, что болезнь мамы выбила ее из колеи и инстадиве пришлось обратиться за психологической помощью.
Девушка уже прошла длительный курс терапии, но не собирается останавливаться на достигнутом. Анна уверена - как только выздоровеет окончательно, она попытается помочь всем желающим, рассказав правдивую историю о себе.
Ранее дочь Заворотнюк
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Наследница тяжелобольной актрисы проходит самое сложное испытание в своей жизни и уже не может самостоятельно справляться со своей болью.
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