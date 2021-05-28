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Квартира дня. Польский эксперимент на 86 «квадратов» из двух однушек

28.05.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Иногда для получения желаемого результата приходится идти на неординарные решения. Например, житель польской Познани вместо покупки готового решения предпочел приобрести две однокомнатные квартиры и объединить в удобное для него пространство для жизни.

Получившаяся квартира площадью 86 квадратных метров расположена на седьмом этаже. Объединение двух объектов позволило провести четкое зонирование. В одной однушке расположилась спальня и санузел, то есть помещения, требующие некоторой приватности. В другой — общественные зоны: кухня, столовая, гостиная, решенные в едином пространстве. Нашлась небольшая комнатка и для гардероба.

Квартира дня. Польский эксперимент на 86 «квадратов» из двух однушек
Квартира дня. Польский эксперимент на 86 «квадратов» из двух однушек
Квартира дня. Польский эксперимент на 86 «квадратов» из двух однушек
Квартира дня. Польский эксперимент на 86 «квадратов» из двух однушек

Автором проекта является бюро Atelier Starzak Strebicki. Все помещения разделены мобильными сдвижными стенами, что при желании помогает реконфигурировать пространство для достижения необходимых хозяину целей. Цветовое решение максимально спокойное и нейтральное в пастельных оттенках. Единственные выделяющиеся акценты, помимо деревянной мебели, — кровать, стулья столовой и кухонная столешница, выполненные в темно-синих тонах.

Квартира дня. Польский эксперимент на 86 «квадратов» из двух однушек
Квартира дня. Польский эксперимент на 86 «квадратов» из двух однушек
Квартира дня. Польский эксперимент на 86 «квадратов» из двух однушек
Квартира дня. Польский эксперимент на 86 «квадратов» из двух однушек

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Иногда для получения желаемого результата приходится идти на неординарные решения. Например, житель польской Познани вместо покупки готового решения предпочел...
 
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