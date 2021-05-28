Квартира дня. Польский эксперимент на 86 «квадратов» из двух однушек

Источник материала: Onliner

Иногда для получения желаемого результата приходится идти на неординарные решения. Например, житель польской Познани вместо покупки готового решения предпочел приобрести две однокомнатные квартиры и объединить в удобное для него пространство для жизни.

Получившаяся квартира площадью 86 квадратных метров расположена на седьмом этаже. Объединение двух объектов позволило провести четкое зонирование. В одной однушке расположилась спальня и санузел, то есть помещения, требующие некоторой приватности. В другой — общественные зоны: кухня, столовая, гостиная, решенные в едином пространстве. Нашлась небольшая комнатка и для гардероба.

















Автором проекта является бюро Atelier Starzak Strebicki. Все помещения разделены мобильными сдвижными стенами, что при желании помогает реконфигурировать пространство для достижения необходимых хозяину целей. Цветовое решение максимально спокойное и нейтральное в пастельных оттенках. Единственные выделяющиеся акценты, помимо деревянной мебели, — кровать, стулья столовой и кухонная столешница, выполненные в темно-синих тонах.















