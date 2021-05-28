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ВНС сможет рассматривать вопрос о легитимности выборов президента Беларуси
Источник материала: Onliner
Всебелорусское собрание наделят правом рассмотрения вопроса о легитимности выборов президента страны. Оно сможет объявлять импичмент президенту Беларуси в случае совершения им госизмены или тяжкого преступления. Всебелорусское собрание получит в конституции страны статус высшего представительного органа народовластия, сообщает ТАСС со ссылкой на конституционную комиссию.
«ВНС предлагается как органу широкого народного представительства предоставить право решать вопрос о легитимности состоявшихся выборов президента», — цитирует председателя Конституционного суда Петра Миклашевича БЕЛТА.
(будет дополнено)
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Всебелорусское собрание наделят правом рассмотрения вопроса о легитимности выборов президента страны. Оно сможет объявлять импичмент президенту Беларуси в...
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