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ВНС сможет рассматривать вопрос о легитимности выборов президента Беларуси

28.05.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Всебелорусское собрание наделят правом рассмотрения вопроса о легитимности выборов президента страны. Оно сможет объявлять импичмент президенту Беларуси в случае совершения им госизмены или тяжкого преступления. Всебелорусское собрание получит в конституции страны статус высшего представительного органа народовластия, сообщает ТАСС со ссылкой на конституционную комиссию.

«ВНС предлагается как органу широкого народного представительства предоставить право решать вопрос о легитимности состоявшихся выборов президента», — цитирует председателя Конституционного суда Петра Миклашевича БЕЛТА.

(будет дополнено)

 
 
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Всебелорусское собрание наделят правом рассмотрения вопроса о легитимности выборов президента страны. Оно сможет объявлять импичмент президенту Беларуси в...
 
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