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В одной картинке. Кто полностью закрыл небо для белорусских самолетов
28.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По данным на 28 мая. Те страны, которые не дадут разрешение на полет, выделены красным.
Иллюстрация
Всё о приостановке авиаполетов в связи с принудительной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, по данным на 25-28 мая,
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По данным на 28 мая. Те страны, которые не дадут разрешение на полет, выделены красным.
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