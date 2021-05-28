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Азаренок посмеялся над фото с трусами и случайно запустил БЧБ-флешмоб в инстаграме

28.05.2021 11:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пропагандист Григорий Азарёнок, сам того не желая, запустил флешмоб в соцсетях. В одном из своих одиозных выпусков он сказал: «А что такое современное змагарство как социальный феномен? <...> Вся жизнь – фоточки: я в новой шмотке; я с бокалом винишка; я пью кофеек; я в очках; я без очков; я засунула в рот кукурузу; я в трусах; я без трусов; я с чипсами; я мучаю кота; я в маске; я с БЧБ-флагом!». 

Александра Зверева, член команды BYSOL, девушка Эдуарда Бабарико, увидела выпуск и первой решила запостить строрис, где она в очках, в маске, с БЧБ-флагом и далее по списку. 

Идею Саши подхватили и другие пользователи инстаграма. Просто посмотрите на это количество безумных сторис. 

 
 
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Пропагандист Григорий Азарёнок, сам того не желая, запустил флешмоб в соцсетях. В одном из своих одиозных выпусков он сказал: «А что такое современное змагарство...
 
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