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Азаренок посмеялся над фото с трусами и случайно запустил БЧБ-флешмоб в инстаграме
Источник материала: KYKY>
Пропагандист Григорий Азарёнок, сам того не желая, запустил флешмоб в соцсетях. В одном из своих одиозных выпусков он
Александра Зверева, член команды BYSOL, девушка Эдуарда Бабарико, увидела выпуск и первой решила запостить строрис, где она в очках, в маске, с БЧБ-флагом и далее по списку.
Идею Саши подхватили и другие пользователи инстаграма. Просто посмотрите на это количество безумных сторис.
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Пропагандист Григорий Азарёнок, сам того не желая, запустил флешмоб в соцсетях. В одном из своих одиозных выпусков он сказал: «А что такое современное змагарство...
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