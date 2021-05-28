Азаренок посмеялся над фото с трусами и случайно запустил БЧБ-флешмоб в инстаграме

Источник материала: KYKY

Пропагандист Григорий Азарёнок, сам того не желая, запустил флешмоб в соцсетях. В одном из своих одиозных выпусков он сказал : «А что такое современное змагарство как социальный феномен? <...> Вся жизнь – фоточки: я в новой шмотке; я с бокалом винишка; я пью кофеек; я в очках; я без очков; я засунула в рот кукурузу; я в трусах; я без трусов; я с чипсами; я мучаю кота; я в маске; я с БЧБ-флагом!».

Александра Зверева, член команды BYSOL, девушка Эдуарда Бабарико, увидела выпуск и первой решила запостить строрис, где она в очках, в маске, с БЧБ-флагом и далее по списку.

Идею Саши подхватили и другие пользователи инстаграма. Просто посмотрите на это количество безумных сторис.