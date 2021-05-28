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Теперь и ФБР подключилось к расследованию инцидента с Ryanair. Самолет стоит в Вильнюсе

28.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обстоятельства посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair расследуют правоохранительные органы Литвы и Польши, а также Федеральное бюро расследований США, сообщил глава бюро Криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

Теперь и ФБР подключилось к расследованию инцидента с Ryanair. Самолет стоит в Вильнюсе
коллаж: https://tsn.ua/
"Наряду с расследованием, начатым в Польской Республике, мы располагаем информацией от коллег из США о том, что собственное расследование начало ФБР. Мы также интенсивно сотрудничаем с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции - это происходит ежедневно, круглосуточно семь дней в неделю", - сказал Кишкис журналистам.

По его словам, опрошены члены экипажа самолета Ryanair, а также "около 90% всех пассажиров самолета".

Заместитель генпрокурора Литвы Гитас Иванаускас сказал, что самолет еще находится в Вильнюсском аэропорту, поскольку не закончены все запланированные следствием действия. После их выполнения самолет сможет покинуть Литву. В ближайшие дни планируется провести дополнительный осмотр самолета.


Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолёта ирландской авиакомпании Raynair, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс, было подписано "солдатами ХАМАС".
 
Теги: Минск
 
 
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Обстоятельства посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair расследуют правоохранительные органы Литвы и Польши, а также Федеральное бюро расследований США,...
 
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