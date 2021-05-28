США рекомендует своим гражданам не посещать Беларусь

"Не ездите в Беларусь из-за произвольного соблюдения законов и риска задержания, а также Covid-19", - говорится в сообщении.





В Бюро отметили, что "белорусские власти задержали десятки тысяч человек, в том числе граждан США, за предполагаемую принадлежность к оппозиционным партиям и предполагаемое участие в политических демонстрациях".





Кроме того, продолжили там, "белорусские власти преследовали лиц, связанных с независимыми и иностранными СМИ". В частности, Бюро упомянуло инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича.





"Беларусь применяет особые ограничения в отношении лиц с двойным гражданством и может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством США и Беларуси, включая отказ или отсрочку предоставления консульской помощи США задержанным лицам с двойным гражданством", - добавили в Бюро.





пишет smartpress.by В сообщении Бюро также указано, что Центр по контролю и профилактике заболеваний выпустили специальное уведомление 4-го уровня которое указывает на "очень высокий уровень Covid-19" в Беларуси,smartpress.by



