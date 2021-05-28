Погода в СНГ: в Таджикистане есть опасность схода селей, в Казахстане разгулялся сильный ветер

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оранжевый уровень опасности! Сегодня в Москве и Подмосковье – дожди, грозы и порывистый ветер. Но будет тепло – плюс 24. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Алматинское небо затянули тучи. Но синоптики обещают, что после обеда снова будет солнечно. Воздух прогреется до 29 градусов. Жаркая погода пока сохраняется в пяти областях Казахстана. На большей части страны сегодня пройдут дожди с грозами. А вот на востоке и западе разбушевался ветер.

В Актау из-за сильных порывов обрушилась отделка фасада одной из многоэтажек. Причем уже в третий раз. Обшивка осыпалась, повредив несколько кондиционеров и газопровод. Жителям на время приостановили подачу газа.



Таджикистан

Сегодня в Душанбе переменная облачность, без существенных осадков и гроза. Воздух прогреется до плюс 35. В горных и высокогорных районах республики до 1 июня сохранится опасность селевых паводков.

Комитет по ЧС просит жителей этих местностей быть максимально бдительными, а также расчистить селесбросы и каналы. Услышав шум приближающегося потока, нужно подняться вверх по стоку не менее чем на 50 метров.

Кыргызстан

В Бишкеке душно и жарко. Плюс 35. Ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. На него и рассчитывают столичные озеленители. Город продолжают украшать цветами. Рабочие уже подготовили партию бархатцев и петуний. Всего этим летом на клумбах Бишкека появятся более полумиллиона цветов. Их высадят по эскизу дизайнера.



Беларусь



В Минске сегодня хорошая погода для велопрогулок: ожидается до плюс 20 градусов. Хотя стоит взять с собой плащ: возможны кратковременные дожди. По главной велодорожке столицы можно пересечь весь город – ее протяженность около 30 километров.

А те, кому надоело колесить по городским улицам, уже завтра могут отправиться на веломарафон в Налибокскую пущу. Там можно выбрать маршрут в 21 или в 200 километров и прокатиться по лесным тропам.