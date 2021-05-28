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Республиканский «Последний звонок» в Беларуси объединил две тысячи выпускников

28.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Перед выпускниками открыты все дороги, и только от их выбора будет зависеть их будущее» – об этом министр образования Беларуси Игорь Карпенко говорил на республиканском «Последнем звонке». В этом году он звенит в Бобруйске, передает телеканал «МИР 24».

Последний звонок дают оригинально – на гироскутере. Ведь обойти пешком огромную площадь возле ледовой арены практически невозможно. Стоит отметить, что в Бобруйск приехали лучшие из лучших – две тысячи выпускников со всей страны. Во время праздника победителям международных и республиканских олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов вручили соответствующие дипломы.

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«Это все очень радостно, такое красочное мероприятие, но с другой стороны ты понимаешь, что заканчиваешь школу, больше в нее никогда не вернешься и это навевает грустные мысли», – делится юноша.

«Я очень рада, что закончилась школа, закончились эти горы домашки, олимпиады, но мне также очень жаль, что завершается определенный этап моей жизни», – признается выпускница.

В этом году школы Беларуси оканчивает более 140 тысяч человек. На следующей неделе ребят ждут выпускные экзамены.



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«Перед выпускниками открыты все дороги, и только от их выбора будет зависеть их будущее» – об этом министр образования Беларуси Игорь Карпенко говорил на...
 
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