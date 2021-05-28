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Рубль продолжает лететь в тартарары
Источник материала: Навiны
Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с очередного падения рубля.
По данным на 10:45, три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:
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Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с очередного падения рубля.
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