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Глава СПС: очевидно, что Протасевича «вели» сотрудники российских спецслужб — это совместное преступление
Источник материала: Навiны
Лидер российского движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман считает, что спецслужбы РФ имеют непосредственное отношение к инциденту с самолетом Ryanair, в результате которого был арестован Роман Протасевич.
Политик считает, что о позиции Кремля всерьез говорить не приходится, поскольку все лежит на поверхности, пишет
«Здесь достаточно вспомнить о сошедших в Минске с рейса «пассажирах». Совершенно очевидно, что эта акция была совместной, и что Протасевича «вели» сотрудники российских спецслужб. Это, конечно, совместное преступление», — заключил руководитель общественно-политического движения «Союз Правых Сил».
А вот, что об инциденте говорил Александр Лукашенко, который 26 мая выступил в парламенте.
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Глава СПС: очевидно, что Протасевича «вели» сотрудники российских спецслужб — это совместное преступление
Лидер российского движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман считает, что спецслужбы РФ имеют непосредственное отношение к инциденту с самолетом Ryanair, в результате...
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